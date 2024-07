États-Unis : Joe Biden renonce à briguer un deuxième mandat

Dimanche 21 juillet, le président américain, Joe Biden, a annoncé qu’il se retirait de la course à la Maison-Blanche. Depuis plusieurs semaines, son âge et son état de santé inquiétaient le camp démocrate.

Dans une lettre à la Nation, Joe Biden a déclaré se retirer de la course à la Maison-Blanche : "C'est le plus grand honneur de ma vie d'avoir servi en tant que président, mais dans l'intérêt de mon parti et de mon pays, je dois renoncer." Une annonce choc, quatre mois avant l’élection présidentielle. Son retrait semblait toutefois inévitable. Depuis des mois, son âge et son état de santé inquiétaient ses soutiens, entre ses absences, ses chutes, ses lapsus et son Covid annoncé la semaine dernière, .

Soutien à Kamala Harris

"Ça faisait plusieurs jours que (…) 40 grands noms du parti démocrate essayaient de pousser Joe Biden vers la sortie, de lui faire prendre conscience qu’il était compliqué de maintenir une telle candidature", commente Marjorie Paillon, journaliste spécialiste de la politique américaine. Joe Bien a déjà apporté son soutien à sa vice-présidente, Kamala Harris.