Etats-Unis : Joe Biden ordonne la protection des forêts anciennes américaines

Décision fort pour la Journée de la Terre. Joe Biden a marqué le vendredi 22 avril en ordonnant la protection des forêts anciennes des Etats-Unis. Son décret, signé lors d'une visite à Seattle dans l'Etat de Washington, très boisé et aux paysages souvent spectaculairement sauvages, reconnaît l'importance des forêts anciennes américaines dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi leur vulnérabilité aux incendies toujours plus intenses.

Volonté d'agir pour l'Amazonie

Joe Biden a exigé des responsables fédéraux un inventaire des forêts anciennes d'ici un an, ainsi que l'identification des menaces portées à ces arbres. "Nous devons agir rapidement, et avec ce décret lors de la Journée de la Terre, nous montrons que ce moment de menace maximale et d'urgence peut aussi être un moment d'immense espoir", a déclaré le président américain. Le démocrate a fait campagne pour la protection de l'environnement et le leadership américain dans l'action face au réchauffement climatique, mais s'est régulièrement heurté à un manque de soutien du Congrès.

Les forêts américaines absorbent une quantité de dioxyde de carbone équivalant à 10% des émissions américaines annuelles de gaz à effet de serre, a rappelé la Maison Blanche dans un communiqué. Le président américain a aussi suggéré que Washington s'implique davantage dans la lutte pour la survie de la forêt amazonienne au Brésil. "Nous devrions payer les Brésiliens pour qu'ils ne rasent pas leur forêt", a-t-il évoqué.