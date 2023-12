Etats-Unis : Joe Biden juge "scandaleux" qu'une femme à la grossesse risquée ait dû quitter le Texas pour avorter

Joe Biden au soutien d'une Texane dans l'attente d'un avortement d'urgence. Le président américain a exprimé sa colère après qu'une femme à la grossesse risquée a dû quitter le Texas, où les IVG sont interdites, sauf rares exceptions, pour pouvoir avorter. "Aucune femme ne devrait être obligée de saisir la justice ou de fuir son Etat d'origine simplement pour recevoir les soins dont elle a besoin. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au Texas à cause de responsables républicains élus, et c'est tout simplement scandaleux. Cela ne devrait jamais arriver en Amérique, point final", a dit le président démocrate dans un communiqué.

Cette affaire est un symbole des difficultés rencontrées par les patientes et les médecins depuis l'annulation par la Cour suprême des Etats-Unis de la garantie fédérale du droit à l'avortement en juin 2022. Le président Biden a dénoncé "le chaos légal et médical dans des Etats comme le Texas, le Kentucky et l'Arizona, conséquence directe" de la décision l'an dernier du temple du droit américain.

"Comme nous avions dit que cela se produirait, la santé et la vie des femmes sont maintenant en jeu." Joe Biden, le président des Etats-Unis en conférence de presse

Enceinte d'environ 21 semaines, la Texane Kate Cox, 31 ans, a récemment eu la confirmation que son foetus était atteint de trisomie 18, une anomalie chromosomique associée à des malformations graves. Il risque de mourir in utero et même si la grossesse va à son terme, la probabilité que le bébé soit mort-né ou meure quelques jours plus tard est élevée. Selon son médecin, cette grossesse menace en outre la santé et la fertilité de Kate Cox.