Etats-Unis : Joe Biden accusé d'un baiser déplacé par une militante démocrate

Nouvelles accusations aux Etats-Unis dans le sillage du mouvement #metoo. Une militante du parti démocrate accuse l'ancien vice-président américain Joe Biden, connu pour être très tactile avec les femmes, de l'avoir embrassée de manière inconvenante. Lucy Flores, 39 ans, a posté, vendredi 29 mars, un texte dans lequel elle déclare que Joe Biden lui a touché les épaules, reniflé les cheveux et longuement embrassé la tête lors d'un meeting en 2014, alors qu'elle briguait un poste de gouverneure adjointe dans le Nevada.

"Je ne pouvais pas bouger et je ne pouvais rien dire. Je ne voulais rien d'autre que de voir Biden s'éloigner", dit-elle dans ce texte publié par The Cut, une émanation de New York Magazine.

"C'était une chose incroyablement difficile à faire, mais quelque chose qui semblait nécessaire. Il m'a fallu un certain temps avant de trouver les mots et le soutien qui m'a fait sentir que c'était finalement une histoire que je pouvais raconter", a écrit sur Twitter Lucy Flores après avoir témoigné.

