États-Unis : incendie meurtrier dans le Bronx

Aux États-Unis, à New York, dimanche 9 janvier, un terrible incendie a fait 19 morts dont neuf enfants. "C’est l’un des pires incendies de notre histoire", a déclaré Éric Adams, le nouveau maire de la ville.

À New York, dans le Bronx (États-Unis), une épaisse fumée s’est échappée du deuxième étage d'un immeuble, dimanche 9 janvier, rendant l’intervention des pompiers extrêmement difficile. Très rapidement, tout l’immeuble a été la proie des flammes, piégeant des dizaines d’habitants. À la fenêtre, une femme faisait des signes désespérés. Un peu plus bas, c’est un bébé qui a été extrait. Au sol, c'était la panique, les gens fuyaient. "Il y avait beaucoup d’enfants qui criaient au secours", a raconté Dilany Rodriguez, une habitante de l’immeuble.

Des immeubles rarement aux normes

Encore choqués, les habitants qui ont pu s’échapper de cette tour de 19 étages racontent. "On étouffait. Il m’a fallu au moins 30 à 35 minutes pour atteindre le couloir, où j’ai pu descendre six étages", témoigne Mikael Joseph. C’est l’un des pires incendies de l’histoire récente de New York. Dans ce quartier populaire du Bronx, les immeubles sont rarement aux normes. Il y a trois ans déjà, un violent incendie avait ravagé un immeuble, faisant une dizaine de victimes.