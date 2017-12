États-Unis : incendie meurtrier à New York

Un New-yorkais pratique un massage cardiaque en pleine rue, pendant que les secours évacuent des dizaines de blessés. Jeudi 28 décembre, un violent incendie a ravagé un immeuble situé dans le quartier du Bronx, à New York. Le bilan provisoire est d'au moins 12 victimes, dont un enfant de un an. Quatre personnes sont entre la vie et la mort. L'air hagard et le visage noirci, les pompiers sont les témoins de la violence de l'incendie. L'intervention est compliquée et le froid polaire s'ajoute aux flammes.

Un incendie "historique"

"J'ai juste vu un panache de fumée et tout était en feu", témoigne un résidant de l'immeuble. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a qualifié ce drame "d'historique". La ville de New York n'avait pas connu un sinistre de telle ampleur depuis 25 ans. L'incendie est désormais maitrisé, mais l'origine du feu est encore méconnue.

