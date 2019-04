Etats-Unis : il réclame près de 80 000 euros à ses parents qui ont jeté sa collection de revues et films pornos

"Je t'ai rendu un grand service en jetant tout ça", a écrit le père, dans un mail cité dans la plainte déposée par son fils.

Un homme de 40 ans a porté plainte contre ses parents, début avril, dans le Michigan (Etats-Unis), reprochant à ses géniteurs d'avoir jeté sa précieuse collection de revues et de films pornographiques, selon l'agence Associated Press (en anglais). Il estime à 29 000 dollars (25 600 euros) la valeur de ces objets et réclame à ses parents 87 000 dollars (77 000 euros).

L'homme a découvert la disparition de sa collection après avoir quitté le domicile familial, il y a quelques années. Ses parents, qui lui avaient expédié le reste de ses affaires, ont reconnu avoir mis à la poubelle les 12 boîtes de contenus X. Dans un mail cité dans la plainte, le père a écrit à son fils qu'il lui avait rendu "un grand service en jetant tout ça". Le parquet local a refusé d'engager des poursuites après le dépôt de la plainte.