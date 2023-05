États-Unis : huit morts dans une tuerie de masse au Texas

Au Texas, un homme a ouvert le feu dans un centre commercial, samedi 6 mai. Le tireur, abattu par la police, a fait huit victimes. Depuis le début de l’année, il s’agit de 195e tuerie de masse aux Etats-Unis.

La scène est glaçante. Sur des images, le tueur descend de voiture et ouvre le feu sur des passants. Cette scène se passe, samedi 6 mai, dans un centre commercial d’Allen, au Texas (États-Unis). La fusillade a fait huit morts et plusieurs blessés, dont des enfants. La foule est évacuée, puis filtrée par la police qui veut s’assurer qu’un autre tireur ne s’y trouve pas. "On a entendu des coups de feu, vu des lumières et on s’est réfugiés dans le magasin en fermant la porte", témoigne une femme.

Le tireur abattu

Le tireur a été abattu par un policier. "À 15 heures 36, notre agent était présent pour un autre appel. Il a entendu les tirs, il s’est rendu à l’endroit des coups de feu, a fait face au suspect et l’a neutralisé", fait savoir Brian Harvey, le chef de la police d’Allen. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme aurait agi seul. Son identité n’a pas été diffusée par les autorités. Depuis le début de l’année, 195 tueries de masse ont été recensées aux Etats-Unis.