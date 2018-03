États-Unis : hommage aux enfants tués par armes à feu devant le Capitole

7 000 paires de chaussures ont été déposées devant le Capitole de Washington, aux États-Unis. Elles symbolisent les 7 000 enfants tués par armes à feu depuis 2012. "Ces chaussures devraient être portées par des enfants qui courent et qui jouent. Mais à la place, ce sont des âmes vides. Et c'est l'idée, amener aux pieds du Congrès la terrible et douloureuse tragédie de leur inaction sur les violences par armes à feu", explique Nell Greenberg, directrice de campagne de l'ONG Avaaz.

#NotOneMore

Un mois après la tuerie survenue dans un lycée de Floride, en hommage aux victimes, 17 minutes de silence ont été observées à travers tout le pays, soit une minute pour chacune des victimes. Devant toutes les chaussures disposées devant le capitole, une pancarte indique : "#NotOneMore", c'est-à-dire "#PasUnDePlus".