États-Unis : Holly Maniatty, l'interprète qui traduit les rappeurs en langue des signes

Elle a brillé en plein concert d'Eminem. Sur le bord de la scène, une jeune femme a attiré l'attention pendant que le rappeur chantait en traduisant en direct les paroles en langue des signes. Holly Maniatty, c'est son nom, a déjà traduit les paroles de beaucoup de rappeurs. En 2013, elle s'était fait remarquer lors d'un concret du groupe Wu-Tang Clan. Cela demande entre 50 et 80 h de préparation pour chaque concert.

Présence obligatoire

Depuis 1990, la présence d'un interprète est obligatoire aux États-Unis si quelqu'un en fait la demande. Une vidéo de Holly Maniatty avec Snoop Dogg a réalisé plus de 20 millions de vues. Parfois, la pratique donne des scènes plutôt réjouissantes quand les rappeurs en question dansent aux côtés de l'interprète. Holly Maniatty interprète le rap depuis maintenant seize ans et a même eu l'occasion d'affronter les plus grands rappeurs américains dans des batlles pas comme les autres.