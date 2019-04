États-Unis : fusillade dans une synagogue

Un quartier de la région de San Diego (États-Unis), dans le sud de la Californie, a été entièrement bouclé. C’est dans une synagogue de Poway que la fusillade a eu lieu. Alors que les fidèles s’apprêtaient à célébrer le dernier jour de la Pâque juive, un homme a ouvert le feu, faisant un mort et trois blessés. "Mon amie était à terre, témoigne une femme. Ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour arrêter le saignement, mais ils ont été obligés de l’évacuer vers l’hôpital."

Une fusillade qui rappelle celle de Pittsburgh

Un suspect a été arrêté. Selon les premières informations, il s’agirait d’un tireur isolé. Le maire de Poway parle d’un "crime de haine." "Nos pensées et nos prières vont aux familles, aux enquêteurs, affirme-t-il. Poway restera forte et nous serons toujours une communauté qui se préoccupe de son prochain." Cette fusillade intervient six mois tout juste après celle de Pittsburgh (États-Unis). 11 personnes avaient trouvé la mort dans l’attaque de leur synagogue.

