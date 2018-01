États-Unis : froid polaire dans l'est du pays

Sous les bourrasques, la limite entre l'océan et la terre ferme s'estompe. Une bise glacée balaie la côte. Boston (Massachusetts) et ses alentours connaissent le jour le plus froid de l'après-tempête. Le thermomètre affiche -10 degrés Celsius, ce qui correspond environ à -23 degrés ressentis. L'est des États-Unis est touché par une vague de froid record. Dans les rues, à peine quelques passants et des habitants inquiets des amas de neige sur le pas de leur porte.

Les habitants surpris

Plusieurs États sont enveloppés dans un drap de gel venu du Grand Nord et du Canada. Aux pieds des buildings, les eaux sont devenues des miroirs glacés. Aux alentours de Boston, l'océan était monté subitement. Dans une rue du bord de mer, les voitures avaient gelé dans les eaux. De nombreuses familles sont à l'hôtel. Certains étaient préparés, mais l'ampleur du froid a surpris tout le monde. Les températures devraient remonter en milieu de semaine sur l'Est américain.

