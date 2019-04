Etats-Unis : Facebook débauche la juriste en chef du département d'Etat américain

Jennifer Newstead travaillait au service du ministère depuis fin 2017. Son départ pour le groupe américain a été officialisé lundi soir.

Facebook tient sa nouvelle responsable juridique. Son nom ne vous dira rien, mais sa fonction si. Jennifer Newstead était en effet jusqu'ici la juriste en chef au sein du ministère américain des Affaires étrangères. Son arrivée a été officialisée par un communiqué (en anglais) du réseau social, lundi 22 avril. Avocate de formation, Jennifer Newstead remplace Colin Stretch au poste de "General Counsel". Cette dernière avait annoncé son départ l'an dernier, précise le groupe.

Facebook se débat depuis plus de deux ans avec des polémiques quasi-ininterrompues autour du tri des contenus publiés sur sa plateforme et de la protection des données personnelles de ses usagers. Ces polémiques lui valent des enquêtes et poursuites dans plusieurs pays.

Un nouveau monsieur communication

Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a de son côté confirmé dans un communiqué le départ de Jennifer Newstead. Il remercie l'intéressée pour son travail au service du ministère depuis fin 2017, où elle fut la première femme à occuper le poste de "Legal Adviser".

Facebook, qui a fait face ces deux dernières années à plusieurs départs de hauts cadres, a aussi nommé John Pinette comme responsable de la communication. Il remplace Caryn Marooney qui a annoncé son départ en début d'année. Ancien de Microsoft et de Google, John Pinette a aussi été été en charge des communications de Bill Gates, le fondateur de Microsoft.