États-Unis : Eric Adams, un ancien policier noir candidat à la mairie de New York

Dans la course à la mairie de New York (États-Unis), Eric Adams est le favori du camp démocrate. À 60 ans, cet enfant des quartiers populaire à la population majoritairement noire a fait de son histoire un argument de campagne. Combattre le racisme de l'intérieur est devenu son obsession, lui qui affirme avoir été victime de violences policières. Fils d'une femme de ménage qui a eu six enfants, il a servi dans la police new-yorkaise pendant plus de 20 ans.

Une ville gangrenée par la violence

Dans une ville où la violence explose – 777 morts par arme à feu depuis le début de l'année, soit 250 de plus qu'en 2020 à la même époque – son programme résonne. "La prolifération des armes dans notre pays, c'est ça qui nous détruit", lance-t-il lors d'un débat face à ses opposants. S'il est élu, il deviendra le second maire noir dans l'histoire de la ville. Pour l'instant, les sondages le donnent en tête de la primaire démocrate. Les résultats du premier tour sont attendus pour le mois prochain.