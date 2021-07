Etats-Unis : l'ex-policier noir Eric Adams revendique la victoire à la primaire démocrate pour la mairie de New York

L'ex-policier noir Eric Adams a affirmé, mardi 6 juillet, avoir remporté la primaire démocrate pour la mairie de New York (Etats-Unis). Selon les résultats publiés mardi soir par le bureau des élections de New York, l'actuel président du quartier de Brooklyn avait recueilli 50,5% des suffrages, soit plus de 403 000 voix d'électeurs enregistrés comme démocrates.

"Même s'il reste de petites quantités de bulletins à compter, les résultats sont clairs : une coalition historique (...) menée par la classe des New Yorkais travailleurs nous a menés à la victoire à la primaire démocrate." Eric Adams dans un communiqué

Kathryn Garcia, 51 ans, ex-responsable de la mairie pour la propreté et novice en politique, arrive juste derrière avec 49,5% des suffrages, et 8 426 voix de moins qu'Eric Adams. Celle-ci n'a pas immédiatement concédé la défaite et plusieurs médias locaux restaient prudents, malgré l'annonce de la victoire d'Eric Adams par l'agence américaine Associated Press.

Réformer la police de l'intérieur

Le bureau des élections de New York, connu pour avoir commis des erreurs par le passé, n'a pas immédiatement précisé combien de bulletins restaient à dépouiller. Les résultats définitifs doivent être dévoilés d'ici la mi-juillet. Une chose est sûre : la candidate la plus à gauche, Maya Wiley, qui était soutenue par la jeune star du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, a été éliminée.

Eric Adams, comme Kathryn Garcia, est plus centriste. Cet ancien policier a axé une grande partie de sa campagne sur la lutte contre la criminalité, rejetant les appels de Maya Wiley à réduire le budget alloué à la police, une demande du mouvement Black Lives Matter, mais promettant de la réformer de l'intérieur.

New York étant un bastion démocrate, le vainqueur de la primaire est quasi-assuré d'emporter la mairie lors de l'élection de novembre qui l'opposera au républicain Curtis Sliwa. Et d'être celui qui devra guider la capitale économique américaine dans la période délicate post-pandémie de Covid-19.