États-Unis : Elon Musk cible les fonctionnaires

Elon Musk a été nommé par Donald Trump à la tête d'un ministère inédit de l'Efficacité gouvernementale, chargé de "démanteler la bureaucratie".

C’est l’homme le plus riche du monde, le soutien le plus tapageur de Donald Trump et son futur ministre de l’Efficacité gouvernementale. Elon Musk est passé d’entrepreneur excentrique à responsable politique. Il a détaillé, mercredi 20 novembre, son projet de réforme de l'État fédéral américain. Donald Trum va tailler à tour de bras dans les effectifs de la fonction publique et les dépenses. Parmi les mesures envisagées par le fondateur de Tesla : supprimer les subventions au Planning familial et renvoyer des milliers de fonctionnaires.

"Une menace existentielle"

Avec l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, il va diriger une toute nouvelle "commission à l'efficacité gouvernementale". Cet organe au rôle consultatif n'est ni un ministère ni une agence gouvernementale. Cela "stimulera l'économie", promet le patron de SpaceX. Selon lui, la "bureaucratie enkystée et qui ne cesse de croître est une menace existentielle" pour les États-Unis.

