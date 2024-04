États-Unis : des tornades font au moins cinq morts

Les tornades se sont enchaînées pendant le week-end des 27 et 28 avril aux États-Unis. Au moins cinq personnes ont péri, et les dégâts matériels sont difficiles à chiffrer.

Aux États-Unis, les tornades se sont enchaînées durant le week-end des 27 et 28 avril. Au total, une centaine a été recensée dans les États du Nebraska, de l'Iowa et d'Oklahoma, situés au centre du pays. Pour les habitants touchés, il y a beaucoup de détresse. "Ma maison a été construite en 1882. Elle a plus d'un siècle. Nous l'avons rénovée plusieurs fois. Je ne sais pas où nous allons aller maintenant", déplore une habitante sinistrée.

Des tornades accompagnées de nombreux orages

Sur le passage des tornades, les maisons sont déchiquetées, les hangars détruits et les véhicules écrasés. Le bilan est d'au moins cinq morts, et les dégâts matériels sont difficiles à chiffrer. Ces tornades, accompagnées de nombreux orages, ont provoqué des incendies et des inondations. Si le phénomène a beau être fréquent aux États-Unis, selon les météorologues, il est rare que les tornades de grande ampleur se succèdent autant.