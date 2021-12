Etats-Unis : des reliques de la guerre de Sécession ont été retrouvées dans une capsule temporelle

Des reliques datant de la guerre de Sécession, mais pas de trésor : la capsule temporelle enterrée depuis 134 ans sous le socle de la statue du général confédéré Robert Lee en Virginie a dévoilé ses mystères mardi 28 décembre à Richmond, sans satisfaire les espoirs des collectionneurs américains.

At the Virginia Department of Historic Resources Lab, they’re working to unseal the 1887 Confederate Time Capsule that was found inside the pedestal of Richmond’s Robert E. Lee statue. We’re expecting to learn what’s inside shortly @8NEWS pic.twitter.com/SKDIgv5uG3 — Jackie DeFusco (@Jackie8News) December 22, 2021

A l'intérieur de cette capsule, dont l'ouverture a fait l'objet d'une retransmission en direct sur les réseaux sociaux (en anglais), les techniciens du département des ressources historiques de l'Etat de Virginie ont notamment trouvé des balles Minié (munitions de la guerre de Sécession entre 1861 et 1865), des billets et des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré, des journaux et des revues, un almanach datant de 1887, des livres, une Bible, et des documents de loges maçonniques de la région.

Le dessin d'une femme agenouillée devant le cercueil d'Abraham Lincoln

Deux petites sculptures de bois - les symboles maçonniques de l'équerre et du compas - et un drapeau confédéré étaient dans une enveloppe. Selon les experts, les sculptures de bois auraient été taillées dans l'arbre qui abritait la tombe de Thomas "Stonewall" Jackson, un général confédéré. Un marque-page avec le profil dessiné du général Lee était inséré dans l'un des livres. La boîte contenait aussi un fragment d'une bombe utilisée lors de la bataille de Fredericksburg, remportée par les Sudistes en 1862.

Le document le plus marquant reste un dessin représentant une femme agenouillée se recueillant devant le cercueil d'Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865. Elle avait été publiée en double page centrale dans la revue Harper's Weekly deux semaines plus tard. Les observateurs espéraient toutefois découvrir une photo du président américain présentée comme historique et qui aurait pu affoler le marché des collectionneurs.