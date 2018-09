États-Unis : des pluies torrentielles annoncées

Le journaliste Loïc de La Mornais, en direct de Washington (États-Unis), décrypte les messages diffusés par les autorités américaines qui sont alarmants. "En ce moment, les autorités américaines sont en train de demander aux individus qui ont refusé de partir, de donner des données d'identification à leurs proches au cas où on les retrouverait morts" explique-t-il.

L'ouragan devrait épargner Washington

"Les bonnes nouvelles, c'est que dans l'Atlantique, l'ouragan Florence baisse en intensité, ralentit et a dévié sa trajectoire. Il ne devrait toucher les côtes américaines que ce week-end. Il devrait épargner Washington", explique Loïc de La Mornais. "La mauvaise nouvelle c'est qu'un ouragan qui ralentit est un ouragan qui stagne et provoque encore plus de dégâts, surtout des inondations avec des pluies torrentielles. On attend une montée des eaux de plus de trois mètres dans les rues", conclut-il.