Etats-Unis : de mystérieux ratons laveurs "zombies" signalés dans l'Ohio

L'histoire est digne d'un film d'horreur. Dans l'Ohio, un Etat du nord-est des Etats-Unis, des ratons laveurs se comportent de façon étrange et menaçante, debout en plein jour, selon la police locale. Habituellement, ces créatures nocturnes et craintives se déplacent à quatre pattes. Mais ces deux dernières semaines, les agents de la ville de Youngstown ont répondu à une quinzaine d'appels d'habitants signalant des ratons laveurs ressemblant à des "zombies".

ZOMBIE RACOONS..TONIGHT! Is it a new Jade Helm type experiment?? Find out..on the Chris Krok Show!! Live 8-Mid cst @WBAP247NEWS #Texas #dfw pic.twitter.com/4KKEF2Ouo3