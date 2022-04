États-Unis : des joueurs de football américain sourds et muets créent l'exploit en Californie

L'équipe de football américain des Cubs s'entraîne au lycée pour sourds et muets de Riverside, en Californie (États-Unis). L'histoire a tenu l'Amérique en haleine durant un an. D'habitude méprisée, l'équipe de sourds-muets s'est mise à aligner les victoires au championnat junior de Californie, battant tous ses adversaires entendants, match après match. L'équipe s'est même qualifiée pour la finale, une première historique. La foule de fans sourds-muets grossit sous leur étendard. "C'est un moment historique, qui montre que quand on a la volonté, quand on se fixe un objectif, on y arrive", confie une admiratrice.

"La vue, c'est notre manière d'interagir avec le monde"

Si l'équipe a été battue en finale, l'entraîneur, lui aussi sourd-muet, retient la force du symbole de son parcours. "J'en ai eu des frissons d'émotion, je suis extrêmement fier d'eux", confie Keith Adams. Pour arriver jusque-là, les joueurs se sont entraînés dur. Si durant les matchs, ils ne peuvent compter sur aucune instruction vocale pour se coordonner, ils ont fait une force de leur handicap. "La vue, c'est notre manière d'interagir avec le monde. Donc nos joueurs observent et analysent chaque détail", explique Dominic Turner, joueur des Cubs. Les jeunes athlètes ont aujourd'hui repris le chemin des salles de classe, mais préparent activement la prochaine saison du championnat.