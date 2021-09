États-Unis : des inondations meurtrières à New York

La ville de New York (États-Unis) a été touchée par des pluies torrentielles jeudi 2 septembre. Les rues ont été inondées et les dégâts sont très importants.

Les images sont impressionnantes. Après avoir traversé les États-Unis, la tempête Ida a cette fois-ci frappé New York. Jeudi 2 septembre, des inondations meurtrières ont eu lieu. Le métro s’est également retrouvé inondé et à certains endroits, l’eau est montée jusqu’à 60 centimètres. L’état d’urgence pour inondations a été décrété par la ville. Les États voisins ont également été touchés, avec notamment une tornade impressionnante dans le New Jersey. Le bilan s’établissait à 25 morts, jeudi 2 septembre, dans les États américains touchés par ces inondations.

Une prise de conscience sur le réchauffement climatique ?

L’ampleur des dégâts remet sur la table le débat sur le réchauffement climatique. Aux États-Unis, les mentalités commencent doucement à évoluer à ce sujet. "Oui, il y a un changement, une prise de conscience ici aux États-Unis. Il y a encore quelques années, seule une minorité d’Américains pensait que l’homme était le premier responsable du réchauffement climatique. Ils sont 57% aujourd’hui donc il y a du progrès, c’est mieux. Mais ça n’est encore pas largement partagé par la population : aujourd’hui, encore une majorité d’Américains pensent que le réchauffement climatique ne les atteindra pas, ne les touchera pas personnellement dans les années qui viennent", décrypte le journaliste Loïc de La Mornais, en duplex depuis New York dans le 23 heures de Franceinfo.