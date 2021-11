États-Unis : des gangs de pilleurs s’attaquent aux boutiques de luxe et inquiètent les autorités

Aux États-Unis, la police s’interroge en plein Black Friday sur un phénomène qui s’est produit dans plusieurs grandes villes. Des bandes de 20 et même parfois de 80 personnes dévalisent des magasins, et notamment des grandes enseignes.

C’est une nuée de voleurs qui entre à chaque fois par surprise. Des bandes qui agissent en quelques minutes à coups de marteau dans une bijouterie par exemple et qui s’échappent dans des voitures qui les attendent à l’extérieur. L’Amérique est désemparée face à une dizaine de vols de ce type en quelques jours.

90 000 euros de butins dérobés en 40 secondes

La vidéosurveillance d’un magasin de luxe a tout saisi. À la porte, le vigile fait ce qu’il peut, mais c’est une vague d’assaillants qui déferle au milieu des clients pour arracher des sacs Louis Vuitton en 40 secondes et emporter 90 000 euros de butin. Dans un centre commercial de Californie, un passant filme devant une bijouterie. On entend les cris et les coups de marteau sur les vitrines. L’Amérique, effarée, a découvert ces scènes de pillage à 19 heures en plein centre-ville de San Francisco.