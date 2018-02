États-Unis : des exercices pour protéger les élèves des tueries

Les élèves américains doivent être préparés. Face aux nombreuses attaques que subissent les établissements scolaires du pays, comme cette semaine un lycée de Parkland, en Floride, des mesures de sécurité et des comportements à adopter en cas d’attaque sont enseignés aux élèves. Jacques Cardoze détaille pour France 2 : "Les élèves s’entraînent chaque année, au moins une fois par an. Certains États comme l'Indiana recommandent même jusqu'à trois entraînements par an. Il y a eu 491 tueries en milieu scolaire au cours des cinq dernières années dans le pays."

Changer de méthode chaque année

Le journaliste évoque les exercices qui permettent aux élèves de bien réagir en cas d'attaque. Il poursuit : "On apprend aux élèves à ne pas discuter, à réagir vite, se projeter au sol, utiliser les chaises pour se barricader. On précise également aux écoliers qu'il faut éteindre la sonnerie de son téléphone portable et ne pas téléphoner afin d'éviter d'attirer l'attention. Dans chaque établissement, il y a un référent sécurité qui, chaque année, doit changer ses méthodes et, surtout, ne doit pas les rendre publiques."

