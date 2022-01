Etats-Unis : de vifs débats sur les programmes scolaires

À Levittown, en Pennsylvanie (Etats-Unis), le traditionnel car jaune étasunien dépose chaque matin les élèves de l’école de Pennsbury. Dans ce district qui regroupe dix écoles élémentaires, trois collèges et deux lycées, soit dix mille élèves au total, les discussions sont devenues houleuses. "Depuis un an et demi, je suis vilipendé, menacé pour des choses qui n’auraient jamais eu les mêmes conséquences il n’y a pas si longtemps", déplore Joshua Waldorf, membre du conseil d’école de Pennsbury. Au mois d’août dernier, par exemple, les opposants au port du masque pour les enfants avaient manifesté leur opposition dans le bruit et les cris.



Questions identitaires

Autre sujet sensible, l’intégration de sujets identitaires dans les programmes scolaires. "Ils apprennent aux enfants que si vous êtes noir, vous êtes pauvre, et que vous avez besoin de l’aide du gouvernement. Et si vous êtes blanc, vous êtes un oppresseur, et il faut que vous compreniez cela", selon Simon Campbell, opposant au conseil d’école qui pointe "un vrai problème". Même écho dans les propos de Christine Toy-Dragoni, l’ancienne présidente du conseil d’école de Pennsbury : "Selon moi, ces idées, on les retrouve désormais dans tout le pays. Ça a été importé ici à Pennsbury alors qu’on n'en parlait pas avant. On n'a jamais enseigné la théorie critique de la race", abonde-t-elle.