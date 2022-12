États-Unis : de nombreux accidents dus à la tempête polaire

Article rédigé par C. Guttin, A. Filippi - France 2 France Télévisions

Dans la moitié du pays, des carambolages et autres accidents ont eu lieu à cause de la neige et de la glace. Au moins 15 personnes ont perdu la vie.

Toute la journée, un souffle glacial et des chutes de neige en grande quantité ont balayé la moitié des États-Unis. La tempête venue d'Arctique, une bombe cyclonique qui n'a pas faibli, a rendu une partie des routes américaines quasiment impraticable. La neige et la glace ont provoqué des dizaines de carambolage. 50 véhicules se sont encastré les uns dans les autres dans l’Ohio. Au total, au moins 15 personnes sont décédées suite à des accidents causés par la tempête, selon les autorités. 1,7 million de personnes privées d'électricité

Et quand ce n'est pas la glace, c'est le vent qui rend difficile tout trajet. Un avion a dû s'y reprendre à deux fois avant de réussir à atterrir, en raison des fortes rafales. 5 500 vols ont été annulés. La tempête a aussi fait chuter les températures, de -15° jusqu'à -55° dans certains endroits. Les lignes électriques ne résistant pas toujours, 1,7 million d’Américains sont sans électricité. La tempête devrait encore se poursuivre, dimanche 25 décembre, et toucher le Texas et la Floride dans le sud du pays.