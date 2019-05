Etats-Unis : contrôlée par la police en Floride, elle sort un bébé alligator vivant de son pantalon

Une découverte pour le moins surprenante pour les forces de l'ordre. Interrogée lors d'un contrôle routier de routine à un feu de circulation, une femme a sorti un bébé alligator vivant de son pantalon, lundi 6 mai à Punta Gorda, en Floride (Etats-Unis), a rapporté le bureau du shérif du comté de Charlotte.

Selon cette même source, la femme interrogée "avait également dans sa voiture 41 tortues à trois bandes". Le comté de Charlotte se situe sur la côte ouest de la Floride, près du parc national des Everglades.

Sur Twitter, photos de la dangereuse petite bête et des tortues à l'appui, le bureau du shérif du comté a détourné avec humour dans son message le célèbre hashtag #FloridaMan – équivalent américain du "Ivre," – accompagnant les nombreux faits divers insolites en Floride, afin de relater cette histoire. Le bureau du shérif explique que la femme en question a sorti l'alligator en guise de réponse à la question "Rien d'autre à déclarer ?".

Not to be outdone by #Floridaman, a #FloridaWoman pulled this alligator out of her pants this morning during traffic stop after being asked the standard "Do you have anything else?" She also had 41 3-stripe turtles in the car. @MyFWC responded to take over the investigation. pic.twitter.com/UdZsDBvh9f