États-Unis : colère après la mort d’un homme noir lors d’un contrôle de police

La scène a été filmée le 4 avril dernier à Grand Rapids dans le Michigan (États-Unis). Un policier a apostrophé un automobiliste noir de 26 ans, Patrick Lyoya, en affirmant que la plaque ne correspondait pas à sa voiture. 40 secondes plus tard, il tente de l’interpeller mais l’homme prend la fuite. Le policier sort un pistolet électrique et tente de tirer, les deux hommes tombent au sol. La vidéo est coupée et quelques secondes plus tard, Patrick Lyoya est mort, vraisemblablement tué d’une balle dans la tête par le policier.

Ouverture d’une enquête

S’il rappelle que "ce n’est pas une conclusion définitive", le chef de la police de Grand Rapids, Eric Winstrom, déclare qu’il "semble qu’ils aient lutté avec le taser pendant environ 90 secondes". Des manifestations ont eu lieu après l’annonce de la mort de Patrick Lyoya, la municipalité a appelé au calme. Une enquête a été ouverte et dans l’attente des premiers résultats, le policier en question a été placé en congés payés.