Accueil Monde Etats Unis d'Amérique États-Unis : ces familles qui programment des enfants "parfaits" Durée de la vidéo : 4 min États-Unis : ces familles qui programment des enfants "parfaits" États-Unis : ces familles qui programment des enfants "parfaits" - (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Guttin, A. Filippi, K. Sullivan Den Bergh France Télévisions

Aux États-Unis, de plus en plus de pro-natalistes font appel à la science pour analyser et choisir les meilleurs embryons pour de meilleurs enfants. Un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur.

Et si avant la naissance, il était possible de choisir la couleur des yeux, le type de cheveux ou encore les traits de personnalité des futurs enfants ? Tout cela en sélectionnant un embryon avec un ADN qui correspondrait aux critères des parents. Aux États-Unis, la réalité a dépassé la fiction. La famille Collins a eu recours à la fécondation in vitro pour leurs deux dernières petites filles. Pour multiplier leur chance d’avoir un enfant en bonne santé, le couple a demandé à un laboratoire une analyse des embryons avant la fécondation. Soutenu par Elon Musk Si les résultats permettent de connaître les risques de maladie, la mère ne s’est pas arrêtée là. Elle a demandé à un second laboratoire d’analyser d’autres risques, mentaux cette fois-ci, pour être sûr de sélectionner l’embryon le plus performant. Pour les parents, chaque personne a le droit de choisir le trait qu’elle souhaite pour sa descendance. Le couple n’est pas le seul à suivre cette tendance, puisqu’Elon Musk aussi s’est positionné en faveur des pro-natalistes.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux