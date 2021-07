États-Unis : ces Américains chasseurs de tornades

C’est un phénomène extrêmement sérieux aux États-Unis. David Baxter et son équipe sont des "storm chasers", des chasseurs de tempêtes et de tornades. "Il ne faut pas laisser la peur dicter vos décisions. On peut alors se faire de grosses frayeurs, comme être frappé par la foudre, ça peut être très dangereux. C'est un genre de passion réservé à ceux qui jouent en première division", explique-t-il. Son véhicule est équipé d'un ordinateur de bord, de caméras et d'une application météo en direct. Le chasseur cherche avant tout à photographier l'instant décisif, "une belle tornade bien photogénique".

Des vedettes de télévision

Au début de l'été, ces groupes parcourent le "couloir des tornades", le nom d'une bande qui court du Texas au Dakota, où elles se forment souvent. Le vent s'intensifie dans les plaines du Texas. "La force folle des éléments ! C'est incroyable ce que Mère Nature peut faire", se réjouit David Baxter, accompagné d'une équipe de France Télévisions. Ce jour-là, la tornade change de direction.

Dans le pays, les "storm chasers" ont leurs stars, leurs réseaux sociaux et même leurs émissions de télévision. Ils n'hésitent pas à repousser les limites. La consécration est de rouler dans un "dominator", un véhicule transformé en char d'assaut, avec des vitres blindées et testé dans le souffle de réacteur d'avion. Les équipements n'évitent toutefois pas les drames : plusieurs chasseurs de tornades sont morts au cours des dernières années.