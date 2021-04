Etats-Unis : ce que l'on sait de la fusillade à Indianapolis qui a fait au moins huit morts

Une nouvelle fusillade de masse aux Etats-Unis. Au moins huit personnes ont été tuées, jeudi 15 avril, à Indianapolis (Indiana), dans un centre du groupe de transport de lettres et colis FedEx, selon la police. Le tireur présumé se serait donné la mort. Voici ce que l'on sait de ce drame.

La fusillade a eu lieu dans un centre de transport de lettres et de colis

La fusillade s'est déroulée dans un centre du groupe de transport de lettres et colis FedEx, près de l'aéroport international de cette ville du centre du pays. Un homme travaillant sur ce site FedEx, où travaillent plus de 4 000 personnes, selon les médias américains, a raconté à la télévision locale WISH-TV avoir vu une personne tirer à l'arme automatique et entendu plus de 10 tirs. "J'ai vu un homme avec une sorte de pistolet mitrailleur, une arme automatique, et il tirait en plein air, a confié Jeremiah Miller. Je me suis baissé immédiatement et j'avais peur."

Un autre témoin de la scène, Timothy Boillat, qui est employé sur le site, a expliqué à WISH-TV avoir vu une trentaine de voitures de police arriver sur place alors que la fusillade s'achevait. "Après avoir entendu les tirs, j'ai vu un corps par terre, a-t-il expliqué. Par chance, j'étais suffisamment loin, il (le tireur) ne m'a pas vu."

La porte-parole de la police, Genae Cook, a affirmé, vendredi 16 avril, que huit personnes avaient été tuées, sans compter le tireur, rapporte la journaliste Sarah Nelson, qui travaille pour le journal régional Indy Star.

IMPD Officer Genae Cook says 9 people are dead, including the shooter, and multiple are injured in the shooting at the FedEx operation center. pic.twitter.com/OJqK0Nn9yX — Sarah Nelson (@SarahNelsonIndy) April 16, 2021

FedEx a confirmé dans un communiqué la fusillade qui avait eu lieu sur son site et souligné que le groupe coopérait avec les autorités : "Nous avons connaissance de la fusillade tragique sur notre installation au sol près de l'aéroport d'Indianapolis. La sécurité est notre priorité absolue et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés".

Le tireur serait mort

La porte-parole de la police Genae Cook a aussi déclaré que le tireur présumé se serait donné la mort. Elle a dit qu'il était trop tôt pour savoir s'il faisait partie des employés de FedEx. Un périmètre de sécurité a été installé par la police autour du site de la fusillade

Plus tôt dans la matinée, le sergent John Perrine, officier d'information publique de la police de l'Indiana, avait demandé sur Twitter aux proches des employés de FedEx de se rassembler dans un Holiday Inn local pour attendre des nouvelles de leur famille, comme le rapporte encore Indy Star.

Police are asking anyone who has family members who work at the FedEx IND hub that cannot be reached to meet at the Holiday Inn at 8555 Stansted Drive. IMPD chaplains and others will be at the hotel to assist families. https://t.co/PGbOnT3B0s — IndyStar (@indystar) April 16, 2021

Plusieurs fusillades ces dernières semaines

Les fusillades sont un fléau récurrent aux Etats-Unis et plusieurs d'entre elles ont eu lieu ces dernières semaines. Le 9 avril, une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées dans un magasin d'ameublement au Texas, quelques heures après la présentation par le président Joe Biden d'un plan pour lutter contre la violence par armes à feu.

Le 31 mars, quatre personnes, dont un enfant de 9 ans, avaient été tuées près de Los Angeles, une fusillade survenue après deux autres tueries qui ont fait 18 morts en mars et relancé le débat sur la prolifération des armes à feu dans le pays.

Les armes à feu tuent chaque année près de 40 000 personnes aux Etats-Unis, des suicides pour plus de la moitié. Depuis le 1er janvier, plus de 11 000 personnes ont déjà été tuées par une arme à feu.