États-Unis : Cannon Beach, une plage sur grand écran

Aux États-Unis, direction Cannon Beach, dans le nord du Pacifique, avec ses rochers emblématiques. Une véritable attraction. C’est aussi un lieu mythique qui a inspiré de nombreux films hollywoodiens.

Les plages de légende sont souvent plates et chaudes. Celle-ci est tout l’inverse, froide et verticale, avec ses éperons rocheux qui surgissent des eaux du Pacifique nord. Voici Cannon Beach, en Oregon (États-Unis), l’un des décors les plus spectaculaires de la côte ouest. Ici, aucun vacancier n’a choisi ce lieu au hasard. "L’atmosphère est unique. La force de l’océan en face, et la vue sur ces rochers, c’est juste fantastique", apprécie une touriste.

Des sentiers sur les traces des Goonies

Tous sont prêts à braver une eau à 14°C pour le prix d’un rêve d’enfance. Les Goonies est un film des années 80 qui a bercé des générations de petits Américains et Français aussi. L’histoire d’une bande de copains, partis à la recherche d’un fabuleux trésor et d’un vieux galion pirate, caché quelque part dans une grotte de cette côte sauvage. L’Oregon a organisé toute une série de sentiers sur les traces de ce film culte. Sous un coucher de soleil radieux, ou dans un brouillard mystérieux, les plages d’Oregon sont bien à la hauteur de la légende de la côte ouest américaine.