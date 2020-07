VIDEO. Etats-Unis : Camden, la ville qui a révolutionné sa police

Ce sont des photos surprenantes publiées par la police de Camden (Etats-Unis). On voit sur ces clichés des agents réconciliés avec les habitants, manifestant même en tête des défilés antiracistes. La police locale, réputée à l'époque comme étant l'une des pires du pays, a connu une véritable transformation pour être aujourd'hui citée en exemple.

Dans les années 2010, Camden fait la une des journaux télévisés. Elle est surnommée "la capitale de la drogue et du crime". La police y est en échec. "Ce qu'on faisait ne marchait pas. La culture de la police était devenue négative : c'était l'apathie, la léthargie, et par certains aspects, de la corruption", explique le sociologue Stephen Danley.

Un bouleversement de la culture policière

En 2013, le nouveau chef de la police opte pour une solution radicale : licencier tous les agents et repartir de zéro. Embauche de policiers plus jeunes, baisses de salaires, doublement des effectifs ... La police sort de ses voitures pour patrouiller à pied et va au contact de la population, tout en réinvestissant les quartiers.

Les agents adoptent ce qu'on appelle des "techniques de désescalade". Cela consiste à garder son sang-froid, et négocier alors que le réflexe était auparavant de dégainer très vite l'arme de service. Le démantèlement de la police n'a pas forcément été déterminant dans la lutte contre le crime. Mais il a bouleversé la culture policière et permis de mettre en place un lien de confiance entre les forces de l'ordre et les habitants.

Le JT

Les autres sujets du JT