États-Unis : Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce après 27 ans de mariage

Bill et Melinda Gates, l'un des couples les plus puissants du monde, ont annoncé leur séparation lundi 3 mai après 27 ans de mariage. Ils continueront toutefois de travailler ensemble au sein de leur fondation.

Dans un communiqué publié lundi 3 mai sur Twitter, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce, après 27 ans de mariage et trois enfants. Le couple a bâti une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre aux gens de mener une vie saine. Bill Gates est le fondateur de Microsoft. En 1996, il devient l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 124 milliards de dollars.



Le couple de philanthropes le plus généreux de la planète



Melinda Gates était, quant à elle, cheffe de produit au sein de Microsoft. Ils se sont retrouvés, par hasard, à la même table dans un dîner d'affaires. Avant même leur mariage, ils avaient pris, ensemble, une décision fondamentale : donner la grande majorité des ressources de Microsoft. Les Gates étaient le couple de philanthropes le plus généreux de la planète. Ils ont en effet financé des campagnes de vaccination, l'accès à l'eau potable ou l'éducation des plus jeunes dans les pays pauvres. Malgré leur séparation, Bill et Melinda Gates précisent qu'ils continueront de gérer ensemble leur fondation, qui emploie près de 1 600 personnes dans le monde.