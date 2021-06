États-Unis : aucune nouvelle victime retrouvée après l'effondrement à Miami

Aux États-Unis, la course contre la montre se poursuit près de Miami pour tenter de retrouver des survivants après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de douze étages. Le drame s'est déroulé jeudi 24 juin pour une raison encore inconnue.

Des proches de victimes de l'effondrement de l'immeuble dénoncent la lenteur des opérations de sauvetage. "Des familles désemparées, qui cherchent maintenant depuis trois jours l'un des leurs et qui aimeraient que les choses aillent plus vite. L'ampleur de la tâche est énorme, il y a des tonnes de béton et de ferraille enchevêtrées", explique la journaliste de France Télévisions, Anne-Claire Poignard, depuis le lieu du drame près de Miami, en Floride (Etats-Unis). Les équipes de déblaiement ont lutté, des heures durant, contre un incendie qui s'est déclaré sous les décombres. Il y a de l'eau dans les sous-sols après des orages à répétition.

159 disparus

Les opérations de secours se poursuivent. Les autorités affirment qu'il y a encore de l'espoir. "Le maire de la commune a souligné que dans ce type de situation, des victimes ont, parfois, pu être extraites vivantes une semaine après la catastrophe", cite Anne-Claire Poignard. La Floride espère un miracle mais pour l'heure, le bilan s'élève à 159 personnes disparues.