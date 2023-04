États-Unis : au moins 24 morts après le passage de tornades dévastatrices

Les États-Unis ont connu une nouvelle séquence de violentes tornades, dimanche 2 avril, dans plusieurs États du centre et de l’est du pays. Avec neuf victimes dans le Tennessee, le bilan provisoire se porte à 24 morts.

Partout sur des kilomètres, des amas de débris. Des quartiers entiers sur l’Etat du Tennessee sont rayés de la carte. Le phénomène soudain et extrêmement rapide a laissé les habitants sous le choc. "Le vent a commencé à se lever encore et encore", raconte un rescapé. "On sentait toute la maison trembler", poursuit sa femme. Depuis le 31 mars, au moins 31 tornades ont parcouru neuf États, selon les météorologues américains.



L’état d’urgence décrété

À Little Rock (Arkansas), d’autres maisons ont été pulvérisées. Au sol, les voitures sont retournées tels des jouets. Les autorités locales ont appelé en renfort des secours. L’état d’urgence est décrété. "Nous avons activé la garde nationale de l’Arkansas, et une centaine d’hommes sont sur le terrain pour apporter leur aide (...)", détaille Sarah Huckabee Sanders, gouverneure de l'Arkansas. Au moins 24 personnes sont mortes dans les violentes tempêtes des derniers jours.