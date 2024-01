États-Unis : atterrissage d’urgence d’un avion après la perte d’un hublot

Vendredi 5 janvier, aux États-Unis, un avion a atterri d’urgence. Après le décollage, un panneau de hublot de l’appareil s’est littéralement envolé, causant une belle frayeur pour les 177 passagers à bord.

Il est 2 heures du matin, heure française lorsqu’un trou béant apparaît dans l'avion. Les 177 passagers de ce Boeing 737 Alaska Airlines croient voir leur dernière heure arriver. Le panneau d’un hublot vient d’être soufflé, une passagère filme et commente en direct. "Une partie de l’avion disparaît, à peine vingt minutes après le décollage !", s'exclame-t-elle. À 4 500 mètres d’altitude, le pilote rebrousse chemin pour un atterrissage d’urgence à Portland.

Mise à l’arrêt de la lotte de 65 Boeing Max-9

"Le trou était presque aussi haut qu’un réfrigérateur et aussi large. On a entendu un gros bruit sur le côté gauche de l’appareil et tous les masques à oxygène sont tombés", explique Evan Smith, l’un des passagers. Alaska Airlines a publié un communiqué pour expliquer avoir décidé de mettre à l’arrêt leur "flotte de 65 Boeing Max-9, par précaution." La maintenance pourrait ne pas être en cause dans cet accident. "Étant donné qu'il a été livré il y a à peine un mois et demi à la compagnie, on est certainement sur un défaut au niveau de la conception", explique Xavier Tytelman, spécialiste en aéronautique. L'incident n’a fait aucun blessé.