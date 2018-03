Etats-Unis : un professeur arrêté après avoir tiré dans sa classe

L'incident fait tache au moment où Donald Trump souhaite armer les enseignants. Un professeur s'est retranché, seul, dans sa classe d'un lycée de Géorgie (Etats-Unis) et a tiré un coup de feu, a annoncé la police, mardi 28 février. Elle précise qu'il n'y a pas eu de blessé et que l'enseignant a été arrêté.

A Georgia teacher was arrested after he barricaded himself in a classroom and fired his handgun https://t.co/j1SXvcT8e3 pic.twitter.com/pADcm4eMSd