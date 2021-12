Etats-Unis : après le passage des tornades, le choc et la désolation

Dans l’Etat du Kentucky, la ville de Mayfield (Etats-Unis) n’est plus qu’un amas de ruines. Deux jours après le passage des tornades, la ville est encore groggy par ce phénomène naturel de grande ampleur qui a tout dévasté. "On est effondré, on a tout perdu", témoigne un habitant. Désormais, l’heure est au déblayage des débris avec l’espoir de retrouver les personnes encore disparues.



Le toit d’un bâtiment Amazon s’effondre sur les employé s

Dans l’Etat du Kentucky, le bilan est lourd. Le gouverneur Andy Beshear dresse un constat fataliste et qui laisse peu de place à l’optimisme : "Je pense que nous allons perdre plus de 100 personnes". Ces tornades dévastatrices ont frappé cinq autres Etats du centre-est des Etats-Unis. Dans celui de l’Illinois, une centaine d’employés d’un bâtiment Amazon ont vu le toit s’effondrer sur leurs têtes, coûtant la vie à 6 personnes. Parmi ces employés figurait Larry Virden. Père de quatre enfants, sa famille a appris sa disparition dimanche soir. "De ce que nous savons, mon père n’a pas souffert", témoigne avec émotion Justice Virden, la fille de Larry Virden. Cette série de tornades est considérée comme l’une des pires de l’histoire du pays.