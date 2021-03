États-Unis : accusé de participer à la culture du viol, le personnage de Pépé le Putois est supprimé des productions Warner

Pépé le Putois (Pepe le Pew dans sa version originale), c'est cette petite moufette noire et blanche que l'on a vue dans des dizaines de dessins animés aux côtés de Bugs Bunny ou encore Daffy Duck. Il est caractérisé par une odeur pestilentielle, un fort accent français, et surtout son obsession pour la gent féminine, au point qu'à chacune de ses apparitions, aux côtés des autres Looney Tunes, Pépé le Putois est a minima un dragueur particulièrement lourd, souvent à la limite du harcèlement, embrassant de force Pénélope. "Elle n'est plus vraiment timide", dit Pépé le Putois dans cet épisode de 1995.

Dans un éditorial datant du 3 mars, le chroniqueur Charles M. Blow du New York Times estimait que ce comportement, même dans un dessin animé, contribuait à normaliser la culture du viol. "Les blogs conservateurs m'en veulent parce que j'ai dit que Pépé le Putois participait à la culture du viol. Voyons voir dans cette vidéo... Il attrape et embrasse une fille qu'il ne connaît pas, de manière répétée, sans son consentement et contre sa volonté. Elle se débat fortement pour lui échapper mais il ne la relâche pas. Il verrouille la porte pour l'empêcher de fuir", explique le chroniqueur sur les réseaux sociaux.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR