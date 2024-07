États-Unis : à New York, les habitants du Bronx souffrent de la chaleur

Tandis qu'une vague de fortes chaleurs s'abat sur la grosse pomme, les habitants des quartiers défavorisés sont pratiquement livrés à eux-mêmes pour y faire face.

New York est une ville suffocante, surtout l’été. Quand la canicule s'installe, il est difficile de trouver un îlot de fraîcheur dans les quartiers défavorisés comme le Bronx. Une aire de jeux pour enfants est déserte parce que le matériel n'est pas adapté quand la température dépasse les 30 degrés. "Sur le toboggan, tu peux avoir la peau brûlée", explique un homme. Même les plus robustes ont du mal à s’adapter à cette chaleur extrême : "On voit beaucoup de gens qui souffrent parce qu'il fait vraiment trop chaud. Il faut s'hydrater constamment. Si tu n'arrives pas à t'adapter, mieux vaut sortir la nuit".

350 décès l'été dernier

Les personnes âgées sont les plus vulnérables. Pour mieux les protéger, les autorités ont ouvert un centre dit de "rafraîchissement". Il est toujours plein quand le thermomètre monte. Mais depuis le début de l'été, il y a de plus en plus de malades qu’il faut prendre en charge malgré l’absence de moyens. "Leur état de santé est moins bon avec ces conditions climatiques. Beaucoup d'entre eux ont des problèmes cardiaques ou du diabète", explique Sandra Arroyo, directrice du centre. À New York en 2023, 350 personnes sont mortes pendant la vague de chaleur estivale. Pour la mairie, répondre au défi climatique est devenu une priorité.