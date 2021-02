États-Unis : à Los Angeles, un centre éphémère vaccine les sans-abri contre le Covid-19

À Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis, des sans-abri se font vacciner contre le Covid-19, mercredi 10 février. "C’est une belle journée, tout le monde devrait recevoir sa dose aujourd’hui", se réjouit Andrew White III, sans domicile fixe. Un centre de vaccination éphémère s’est installé à Skid Row, l’un des quartiers les plus pauvres de la mégapole californienne, où vivent une grande partie des 60 000 SDF que compte la ville.

Vacciner les plus vulnérables

Ces vaccins sont administrés à tous les sans-abris de plus de 65 ans et ceux qui les soignent. "On se concentre sur cette zone parce que les gens qui vivent ici sont tellement vulnérables, il y a beaucoup de gens de couleur, et ce sont eux qui sont touchés de façon disproportionnée par le Covid", explique le médecin Heidi Behforouz. En Europe, le Danemark et le Vatican ont choisi de prioriser la vaccination des sans-abri. En France, rien n’est prévu pour les précaires avant le printemps prochain.