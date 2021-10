États-Unis : à Houston, un crash d'avion sans aucune victime

Vu du ciel, on distingue à peine la carcasse de l'appareil. L'avion est devenu un brasier géant, d'où sortent des flammes hautes de plusieurs mètres. C'est un accident spectaculaire, et pourtant, tous les passagers sont en vie. Cela s'est joué à quelques secondes pour les 21 miraculés. L'un d'eux raconte par téléphone, à la télévision américaine.

Aucune victime, un blessé léger

"Tout volait autour de nous et quand finalement l'avion s'est arrêté, ils nous ont juste dit de sortir. On a enlevé nos ceintures, on a couru aussi vite que possible, parce qu'on sentait bien que ça allait exploser", raconte un rescapé. Tous ont réussi à s'extraire de l'appareil avant qu'il ne prenne feu, seulement un passager a été légèrement blessé. Puis il a fallu de longues minutes aux pompiers pour maîtriser un brasier alimenté par les flammes du kérosène de l'avion. En enquête est en cours pour comprendre quelles sont les causes de l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'appareil a percuté une clôture en bout de piste.