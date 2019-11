États-Unis : à 82 ans, elle met KO son cambrioleur

À 82 ans, Willie Murphy soulève deux fois son poids, soit plus de 100 kilos. Elle joue des haltères et enchaîne les séries de pompes. Celui qui a voulu entrer dans sa maison, samedi 23 novembre, aux États-Unis, s'est heurté à un mur de muscles. "Il était à ma porte et il disait : 'Appeler une ambulance, je suis malade'", raconte-t-elle. Willie fait ce qu'il dit, mais laisse l'homme dehors. "Soudain, j'ai entendu un grand bruit (...) L'homme était chez moi, il avait cassé la porte". La championne 2014 de levé d'haltères de sa catégorie s'empare alors d'une table. "Je lui ai tapé dessus avec et la table a cassé (...) Quand il était à terre, je lui ai sauté dessus." Cette assistante sociale à la retraite va aussi l'asperger avec du shampooing. "Je lui en ai mis plein le visage alors qu'il essayait de se relever."

Une célébrité locale

À son arrivée, la police a félicité Willie Murphy. La mamie bodybuildeuse a fait la une de la télévision locale. Dans son club de gym, elle est déjà une célébrité. Elle n'a finalement pas voulu porter plainte. L'homme était soûl et il dit ne plus se souvenir de rien.