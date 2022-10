États-Unis : 48 heures après le passage de l'ouragan Ian, des paysages de désolation en Floride

Les dégâts sont considérables en Floride, samedi 1er octobre, après le passage de l'ouragan Ian. Le bilan humain, toujours provisoire, s'élève à 23 morts, et des zones entières ont été dévastées.

Partout sur l'île de Sanibel (Floride, États-Unis), des amas de débris éparpillés au sol. Les habitations ont presque toutes été balayées par l'ouragan Ian. Il a frappé de plein fouet l'île paradisiaque de Floride, et l'a coupée du monde. À plusieurs endroits, la route qui assure l'unique accès au continent s'est effondrée. Des centaines d'habitants ont été évacués en hélicoptère. De l'autre côté du pont, certains quartiers de Fort Myers (Floride, États-Unis) ont eux aussi été soufflés.



Des navires propulsés contre les bâtiments

Sur le port, des dizaines de navires ont été propulsés contre les bâtiments, prenant au piège certains habitants qui ont échappé au pire. "Voir un bateau coincé juste à côté de chez moi pendant que j'essaye de sauver ma grand-mère et ma petite amie, c'est la chose la plus effrayante au monde. Parce que je n'aurais pas pu arrêter ce bateau", confie un homme. Encore traumatisés, ils doivent, samedi 1er octobre, nettoyer, vider et réparer ce qui peut l'être. Trois jours après l'ouragan, la Floride a toujours les pieds dans l'eau. Le bilan humain est d'au moins 23 morts, selon les autorités.