États-Unis : 30 millions de dollars ont été dérobés à Los Angeles

C’est ce que l’on peut appeler l’un des casses du siècle : 30 millions de dollars dérobés dans une chambre forte à Los Angeles. Les enquêteurs ont-ils déjà une piste ?

Dans une ville qui ne manque jamais d’imagination, le scénario s’est écrit dans un dépôt d’argent liquide dans lequel les voleurs se seraient introduits par le toit. Depuis l’extérieur, un morceau de mur visiblement percé et recouvert à la hâte est la possible porte de sortie d’un casse que les employés ont découvert le lendemain. Entre 20 et 30 millions de dollars de liquide, un des plus gros cambriolages du pays, sans même avoir à forcer le coffre.

Des casses similaires à l'étude

Le signal d’alarme n’a pas été transmis à la police. Bien renseignés, les voleurs pourraient avoir bénéficié de complicités au sein de l’entreprise. Le FBI étudie les casses similaires ayant eu lieu ces dernières années. Dans ce type d’affaires, les billets volés ne réapparaissent que des années plus tard, le temps pour Hollywood d’adapter sur grand écran ce mystère à plusieurs millions de dollars.