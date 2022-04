États-Unis : 16 blessés dans une fusillade dans le métro de New York

Mardi 12 avril, un homme a ouvert le feu dans le métro de New York, aux États-Unis, blessant 16 personnes. Il est toujours activement recherché.

Sur une vidéo amateure, filmée dans le métro de New York (États-Unis), mardi 12 avril, les passants courent et pleurent, alors qu'un homme vient d'ouvrir le feu à 8h30 (heure de New York), dans un métro bondé. Les blessés sont soignés à même le quai ou dans les rames. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 par balles, sans que leurs jours soient en danger. "C'était effrayant, je ne sais pas ce qu'il se passait, tout le monde était entassé dans le train", témoigne un homme.

La piste terroriste écartée par la police

La fusillade a eu lieu dans un quartier de Brooklyn, à New York. La police écarte la piste terroriste. "Aucun explosif n'a été retrouvé dans le métro et il n'y a pas d'enquête ouverte pour acte de terrorisme", a affirmé Keechant Sewell, commissaire en chef de la police de New York. Le tireur, qui était muni d'un masque à gaz, est toujours activement recherché. Ses motivations ne sont pour l'instant pas connues.