Espace : grand jour de lancement pour la fusée Artemis

Est-ce une nouvelle phase d’exploration spatiale qui s’ouvre avec le décollage de la fusée Artemis, prévu lundi 29 août ? Les Américains ont repris des éléments de la navette spatiale pour construire une toute nouvelle fusée. C’est la plus puissante jamais construite. Ce lanceur est prévu pour renvoyer les Américains, les Européens, les Canadiens et les Japonais vers la Lune et vers Mars. Mais la Lune est mille fois plus lointaine que la Station spatiale internationale.

Il n’y aura personne à bord cette fois

On est vraiment sur un nouveau défi, sur une nouvelle page. La vitesse de la fusée doit être phénoménale. Néanmoins, il n’y aura personne à bord cette fois. À terme, des astronautes doivent voyager dans le lanceur. En France, Thomas Pesquet fait partie des candidats. Les Européens fournissent du matériel pour cette mission, explique le journaliste de France Télévisions, Nicolas Chateauneuf.