Éruption à Hawaï : alerte aux fumées toxiques

Vu de l'océan, c'est un spectacle de fin du monde. Les touristes mitraillent ce gigantesque panache de fumée qui se confond presque avec la houle du Pacifique. Des images à couper le souffle qui cachent pourtant un danger bien réel : la lave en fusion jaillie du volcan Kilauea a poursuivi inexorablement sa route jusqu'à atteindre l'océan hier, le dimanche 20 mai. Comme un tsunami incandescent, rien ne l'arrête : elle n'épargne ni les maisons, ni les routes.

2 000 habitants évacuent la côte sud-est

La rencontre entre la lave incandescente et l'eau de la mer crée des fumées corrosives et extrêmement toxiques, forçant plus de 2 000 habitants à évacuer la côte sud-est de la grande île d'Hawaï. La lave bouillonnante creuse son sillon et fait craindre le pire aux scientifiques : une éruption encore plus importante d'un des volcans les plus actifs au monde.

