Environnement : un vaccin venu des États-Unis pour sauver les abeilles

Face à la loque américaine, dévastatrice pour les abeilles, un vaccin développé par une start-up américaine endigue l'hécatombe.

Jusqu'à présent, les apiculteurs n'avaient pas d'autre choix que de tout brûler face à la loque américaine, une maladie contagieuse qui décime des millions de ruches d'abeilles dans le monde. Elle est causée par une bactérie qui résiste au froid, au chaud, à la sécheresse et reste contagieuse pendant plus de 40 ans à l'air libre. "Les services vétérinaires sont très stricts et veulent éviter toute propagation (…) alors, on brûle immédiatement l'équipement, les abeilles", indique Daniel Smith, apiculteur dans le Maryland (États-Unis).

Un vaccin mangé par les reines

Face à cela, une start-up de Géorgie (États-Unis) a eu l'idée de produire le premier vaccin pour les insectes. "Nous ne pouvons pas combattre la crise climatique si nous ne nous attaquons pas au déclin de nos pollinisateurs", indique Annette Kleisei, PDG de "Dalan Animal Health". Le vaccin pour abeilles est mélangé à une pâte sucrée que chaque reine de colonie mange. "Tous les œufs qu'elle va pondre seront immunisés contre la maladie", explique Dr Joerg Mayer, professeur de médecine zoologique à l'université de Géorgie.